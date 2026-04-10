Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Николай Ларин считает, что Наиль Умяров может стать капитаном «Спартака» в будущем

Николай Ларин считает, что Наиль Умяров может стать капитаном «Спартака» в будущем
Спортивный директор академии «Спарты» Николай Ларин предположил, что полузащитник Наиль Умяров в будущем сможет стать капитаном московского «Спартака».

«Когда в 2019 году Наиль перешёл из «Чертаново» в «Спартак», он сразу стал выделяться на поле не только своей игрой, но и тем, как намного более старшим товарищам говорил, кому и куда перемещаться, кого закрывать и что делать. В том же 2019 году я говорил, что это футболист для «Спартака» на 10 лет как минимум. Тогда надо мной посмеивались, а сейчас у Наиля контракт до 2029 года — как раз 10 лет. Что касается капитанской повязки, человек 10 лет в «Спартаке» — почему нет? Он знает английский язык, коммуникабелен с любым тренером и легионерами. Вполне такое возможно», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

