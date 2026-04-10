«Главное для «Пари НН» — там лишь бы много не пропустить». Бубнов — о матче с «Балтикой»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России «Балтика» — «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 11 апреля.

«Я больше чем уверен, «Балтика» забьёт. Главное для «Нижнего Новгорода» — там лишь бы много не пропустить. Мне так кажется, потому что там давление очень сильное будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2026. Команда набрала 20 очков за 23 матча. «Балтика» находится на четвёртой строчке, заработав 43 очка. На первом месте располагается «Краснодар» (52).