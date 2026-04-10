Алжирский агент опроверг слухи, что он готовит трансфер египетского защитника в ЦСКА

Агент Анисс Беншабане, представляющий защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида, опроверг слухи, что он находится в Москве для переговоров по трансферу своего клиента в московский ПФК ЦСКА.

«Это неправда, сейчас я нахожусь в Алжире. ЦСКА интересовался Абдельмагидом в прошлом году, но до предложения дело не дошло. Сейчас никакого интереса нет», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что агент готовит переход Хоссама Абдельмагида в российский клуб. Стороны якобы планируют закрыть сделку до чемпионата мира, сумма трансфера может составить около $ 3 млн.