«Не совсем характерно для нашей республики». Вратарь «Динамо» Мх — о ругательствах Евсеева

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о нецензурном монологе главного тренера команды Вадима Евсеева в прямом эфире.

«Пожалуй, это не совсем характерно для нашей республики — здесь все сдержанны. Это новые и немножечко непривычные для нас эмоции. Но это всё неважно, потому что самое главное — добиваться результата. Мы всё понимаем. Некоторые наши фразы просто не попадают в эфир, но без них, наверное, никуда. Это никак не характеризует Вадима Валентиновича. Если такие эмоции будут помогать нам становиться лучше, никого это не будет волновать, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.