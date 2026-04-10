Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался о феномене «Балтики»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк попытался объяснить феномен калининградской «Балтики». Команда Андрея Талалаева идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги за семь туров до конца сезона.

«Они стараются выгрызать все мячи, даже безнадёжные. Упор делается именно на агрессию и борьбу. Думаю, во многом благодаря этому у них получается здорово выступать и пропускать мало голов; в обороне это очень важно. Наверное, много времени уделяют подборам и отборам мяча. И, конечно, Андрей Талалаев передаёт свою страсть команде», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.