«Ситуация не становится лучше». Вратарь «Динамо» М Волк высказался о судействе в РПЛ

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я всегда был в стороне от этого вопроса. Безусловно, есть ощущение, что с каждым сезоном ситуация, мягко скажем, не становится лучше — много непонятных решений. И часто они возникают, когда в дело вмешивается VAR, что для меня странно. VAR должен помогать, ускорять процесс принятия решений. Однако на практике возникает много пауз, допускаются ошибки. Было бы здорово, если бы судьи сами в этом разбирались без нашей помощи, наших слов и комментариев. Хотелось бы, чтобы они становились лучше. Они в любом случае проходят обучение, разбирают ошибки, поэтому, надеюсь, будут принимать решения более корректно и быстро», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.