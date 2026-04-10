Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ситуация не становится лучше». Вратарь «Динамо» М Волк высказался о судействе в РПЛ

Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я всегда был в стороне от этого вопроса. Безусловно, есть ощущение, что с каждым сезоном ситуация, мягко скажем, не становится лучше — много непонятных решений. И часто они возникают, когда в дело вмешивается VAR, что для меня странно. VAR должен помогать, ускорять процесс принятия решений. Однако на практике возникает много пауз, допускаются ошибки. Было бы здорово, если бы судьи сами в этом разбирались без нашей помощи, наших слов и комментариев. Хотелось бы, чтобы они становились лучше. Они в любом случае проходят обучение, разбирают ошибки, поэтому, надеюсь, будут принимать решения более корректно и быстро», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android