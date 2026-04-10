Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: готов к вызову в сборную, есть амбиции

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил о готовности играть за сборную России.

— В ноябре 2024-го ты получил приглашение в сборную на встречи с Брунеем и Сирией, но после не вызывался. Понимаешь почему?

— В нашем чемпионате много хороших вратарей. Тот вызов случился прямо перед отпуском. Потом я возобновил сезон, начал играть и после неудачного матча выпал из основы. Очевидно, что в тот момент я не был близок к сборной.

— А сейчас?

— Я готов к вызову, есть амбиции. Но это решение тренера. Наверное, есть ребята, которые сейчас выглядят поинтереснее, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.