Давид Волк — о чемпионской гонке в РПЛ: хотелось бы, чтобы «Балтика» совершила сенсацию

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ. Игрок признался, что будет поддерживать «Балтику» в борьбе за титул.

«Мне интересно, кто же окажется чемпионом. Особенно интересно наблюдать за «Балтикой» — смогут ли они всё-таки выстоять и войти в призы или, как говорит Андрей Талалаев, побороться за чемпионство. Хорошо, что у него такие амбиции. Посмотрим, как будет на деле. Но если они возьмут чемпионство, это будет сенсация. Всё-таки никто не ожидал, что «Балтика» будет бороться за призы. Может, только Талалаев, хотя я не уверен.

Интересно поболеть за них, потому что это не фаворит. По крайней мере на бумаге. В начале сезона я отдавал предпочтение «Краснодару», однако сейчас уже чаша весов колеблется между ним и «Балтикой». Хотелось бы, чтобы «быки» подтвердили своё чемпионство, а калининградская команда совершила сенсацию, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.