Главная Футбол Новости

«Не поддерживаю, но и не против». Вратарь «Динамо» Мх Волк — о правиле восьми секунд

«Не поддерживаю, но и не против». Вратарь «Динамо» Мх Волк — о правиле восьми секунд
Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил «правило восьми секунд» для вратарей. Ранее стало известно, что футбольные вратари больше не смогут удерживать мяч больше восьми секунд и тем самым затягивать время. Если же голкипер нарушит правило, судья накажет его команду угловым.

— Недавно вратарь Тереховский и весь «Акрон» пострадали от правила восьми секунд. Как относишься к этому нововведению?
— Думаю, правило более-менее адекватное. Лично я этот момент не видел. Нужно смотреть, вёл ли судья отсчёт вслух, показывал ли пальцами вратарю. Важно понять, была ли явная задержка.

— Ты скорее поддерживаешь это правило?
— Не скажу, что поддерживаю, но и не скажу, что сильно против. Возможно, моя манера игры не особо быстрая — мне комфортнее никуда не торопиться и играть спокойно. Конечно, когда счёт складывается не в твою пользу, хотелось бы, чтобы вратарь соперника быстрее вводил мяч. Однако бывает и обратная ситуация, когда мы ведём в счёте. Тогда я бы хотел подержать мяч подольше, чтобы сбить темп и позволить команде передохнуть. Но правило есть правило — нужно ему соответствовать. На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы быстро ввести мяч и не напрягать судью и соперника, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

