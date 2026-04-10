Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Три гола — в видеообзоре матча 1/4 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» — АЕК

Комментарии

Накануне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Райо Вальекано» (Испания) и АЕК (Греция), который возглавляет экс-тренер ЦСКА Марко Николич. Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Франция). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Ахомаш – 2'     2:0 Лопес – 45+2'     3:0 Паласон – 74'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Ильяс Ахомаш на второй минуте. В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, хавбек Унай Лопес увеличил преимущество «Райо Вальекано». Во втором тайме, на 74-й минуте, нападающий Иси Паласон сделал счёт разгромным, реализовав пенальти.

Второй матч между АЕКом и «Райо Вальекано» состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В прошлогоднем финале английская команда обыграла испанский «Бетис» (4:1).

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
