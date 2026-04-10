Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Красивый гол — в видеообзоре матча 1/4 финала Лиги конференций «Майнц» — «Страсбург»

Красивый гол — в видеообзоре матча 1/4 финала Лиги конференций «Майнц» — «Страсбург»
Накануне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Майнц» (Германия) и «Страсбург» (Франция). Игра прошла на стадионе «МЕВА Арена» (Майнц, Германия). В качестве главного арбитра выступил Раде Обренович из Словении. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Майнц
Майнц, Германия
Окончен
2 : 0
Страсбург
Страсбург, Франция
1:0 Сано – 11'     2:0 Пош – 19'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Майнца» Каисю Сано на 11-й минуте. На 19-й минуте защитник Стефан Пош удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

В предыдущем раунде турнира «Майнц» по сумме двух матчей переиграл «Сигму Оломоуц» из Чехии, а «Страсбург» победил хорватскую «Риеку».

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча 1/4 финала Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Фиорентина»
