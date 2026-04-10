Бубнов: такое впечатление, что Грулёв — пофигист

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, почему нападающий «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Грулёв перестал попадать в стартовый состав. После возобновления сезона Грулёв не сыграл ни минуты.

«Что касается Грулёва, когда я его первый раз увидел в московском «Динамо» ещё, я поразился. Во-первых, у него физические данные очень хорошие. Во-вторых, он технически оснащён хорошо. В-третьих, он и головой, и ногами хорошо играет. Мощный, бежит. Ну, всё есть! Я думал, что это вот для «Динамо» этот нападающий — антипод Тюкавина. Это столб. Но столб такой не стоячий, а хорошо двигающийся.

Первый звонок прозвенел, когда они играли на чемпионате Европы с молодёжной сборной у Галактионова. И он не стал в состав попадать. Вот здесь я задумался: если ты на своём уровне, со своими сверстниками не попадаешь в состав, и там играют, у которых хуже данные, чем у тебя, то здесь где-то у тебя что-то связано с мотивацией, с характером и с психикой тоже.

Такое впечатление, что он пофигист. Спокойняк: не ставите — не ставите, контракт есть, всё нормально. И я думаю, вот это влияет на то, что он не попадает в состав и не может себя проявить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

