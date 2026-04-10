Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Чистый фолишка будет». Судья — Ярославу Михайлову во время матча «Зенита» с «Кайратом»

В первом выпуске нового шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске» показана работа арбитра Никиты Новикова на товарищеском матче «Зенит» — «Кайрат» (2:0). Кроме этого, зрителей ждут кадры из судейской комнаты, подтрибунного помещения, переговоры во время игры и прочий контент, который обычно не попадает в трансляцию и остаётся за кадром.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

«Ты его двумя туда заталкиваешь. Это чистый фолишка будет. Давай хотя бы одной», — сказал Новиков игроку «Зенита» Ярославу Михайлову после борьбы с соперником за мяч.

«Кто говорит, что Нино не забивает? Вот, головой забил», — сказал тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра Анатолию Тимощуку после гола.

«Я плохо недодал?» — сказал форвард «Зенита» Александр Соболев одноклубнику Александру Ерохину после неточного паса.

