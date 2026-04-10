«Чистый фолишка будет». Судья — Ярославу Михайлову во время матча «Зенита» с «Кайратом»

В первом выпуске нового шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске» показана работа арбитра Никиты Новикова на товарищеском матче «Зенит» — «Кайрат» (2:0). Кроме этого, зрителей ждут кадры из судейской комнаты, подтрибунного помещения, переговоры во время игры и прочий контент, который обычно не попадает в трансляцию и остаётся за кадром.

«Ты его двумя туда заталкиваешь. Это чистый фолишка будет. Давай хотя бы одной», — сказал Новиков игроку «Зенита» Ярославу Михайлову после борьбы с соперником за мяч.

«Кто говорит, что Нино не забивает? Вот, головой забил», — сказал тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра Анатолию Тимощуку после гола.

«Я плохо недодал?» — сказал форвард «Зенита» Александр Соболев одноклубнику Александру Ерохину после неточного паса.