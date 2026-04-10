Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Спартак» и ЦСКА сыграют на «Лукойл Арене» в женском Суперкубке России

Комментарии

Женские московские «Спартак» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

В матче за трофей впервые встретятся чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 июня.

Это будет шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.

