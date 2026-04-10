Семшов: Соболев — номер один, он приносит максимальную пользу «Зениту»

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался о положении нападающего Александра Соболева в «Зените». Он отметил, что эпатажный форвард приносит команде много пользы.

«Любой тренер будет выпускать форварда, который забивает и приносит очки, иногда даже при не такой выразительной игре. Соболев приносит сейчас максимальную пользу команде, он номер один», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний Александр Соболев провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Он ударно начал весеннюю часть сезона — забивает четыре матча РПЛ подряд.