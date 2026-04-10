Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: Соболев — номер один, он приносит максимальную пользу «Зениту»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался о положении нападающего Александра Соболева в «Зените». Он отметил, что эпатажный форвард приносит команде много пользы.

«Любой тренер будет выпускать форварда, который забивает и приносит очки, иногда даже при не такой выразительной игре. Соболев приносит сейчас максимальную пользу команде, он номер один», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний Александр Соболев провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Он ударно начал весеннюю часть сезона — забивает четыре матча РПЛ подряд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android