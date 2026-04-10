Гвардиола рассказал о состоянии травмированных игроков «Ман Сити» перед матчем с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии травмированных игроков перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча состоится в воскресенье, 12 апреля. Начало игры — в 18:30 мск.

«Состояние Диаша улучшается, но к воскресенью он готов не будет. Возможно, сегодня Стоунз проведёт тренировку в ограниченном режиме, посмотрим. С Ковачичем всё в порядке. Гвардиолу становится лучше, но он всё ещё не близок к возвращению», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 48 очков за 31 матч. «Манчестер Сити» (61) находится на второй строчке.