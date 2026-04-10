Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Просто очень-очень счастлив». Хайкин поделился эмоциями от получения гражданства Норвегии

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о получении гражданства Норвегии. Для вратаря это уже четвёртый паспорт после гражданств Израиля, России и Великобритании.

— Путь к этому дню был долгим, но для всех участников процесса он стал приятным. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени, я получил множество позитивных сообщений и откликов. Это важный день для меня и моей семьи. Я получил множество поздравлений от команды, стало небольшим сюрпризом, что все уже были в курсе. Когда я впервые приехал в Норвегию в 2019 году, это вовсе не было моей целью, но сейчас мы с семьёй очень счастливы и взволнованы. Особенно приятно, что это произошло вместе с «Будё-Глимт».

— Можете описать, насколько радостной стала эта новость для вас и вашей семьи?
— Нет, я просто очень-очень счастлив. Я ждал этого долгое время, поэтому мне остаётся лишь поблагодарить всех, кто поддерживал меня и мою семью. Я с оптимизмом смотрю в будущее», — приводит слова Хайкина официальный сайт «Будё-Глимт».

