Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Владимир Гранат: «Динамо» будет крайне тяжело выиграть Кубок России

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы клуба на победу в Фонбет Кубке России. Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ.

«Некоторые матчи «Динамо» провело хорошо. В начале пошла победная серия, хорошо стартовали. Играли неплохо, но хотелось бы, чтобы с лидерами «Динамо» было более агрессивно, тем более в домашних матчах. Матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» показали, что от «Динамо» хочется видеть более агрессивной игры при домашних трибунах.

«Динамо» будет крайне тяжело выиграть Кубок России, учитывая результат первого матча с «Краснодаром». «Быки» дома в основном составе представляют совсем другую силу, нежели в первом кубковом матче», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

