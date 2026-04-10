Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Лучано Спаллетти продлил контракт с «Ювентусом» до 2028 года

Лучано Спаллетти продлил контракт с «Ювентусом» до 2028 года
Главный тренер итальянского «Ювентуса» Лучано Спаллетти продлил контракт с клубом до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба «Ювентуса» в социальной сети Х.

67-летний Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус» 30 октября 2025 года. Изначально срок его контракта с клубом был рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее сообщалось, что зарплата итальянского специалиста по новому контракту может составить € 6 млн в год.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. Команда набрала 57 очков за 31 матч. На первой строчке располагается «Интер», заработав 72 очка за аналогичное количество игр.

