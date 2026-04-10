Игрок «Краснодара» Батчи высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Вингер «Краснодара» Жоау Батчи высказался о предстоящем матче 24-го Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«По какой-то причине мы всё-таки являемся сейчас чемпионами, находимся на первой строчке. В целом команда выглядит достойно, мы проделываем хорошую работу. Лучшие мы или нет, будет видно в финале чемпионата, в матче с «Зенитом». Будем выходить и сделаем всё возможное для победы во встрече с ними», — приводит слова Жоау Батчи интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, «Краснодар» идет на первом месте в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.