Быстров: матч «Зенит» — «Краснодар» должен пройти без лёгких пенальти и помощи от судей

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о предстоящем матче 24-го Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» — «Краснодар» — это матч за чемпионство, он должен пройти в борьбе, без лёгких пенальти и помощи от судей. Ребята должны биться, а судья — не мешать им. Что касается Карасёва, то в основном он всегда держит планку. В чемпионском матче он должен быть самым незаметным. После матча уже посмотрим — получилось ли у него это сделать», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».