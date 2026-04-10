Дешам рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Реала» — RMC Sport

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщил RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 57-летний Дидье Дешам покинет должность главного тренера сборной Франции после чемпионата мира. Его заменой может стать 53-летний французский специалист Зинедин Зидан.

Отмечается, что возможный вылет из Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» может ускорить процесс поиска замены для Альваро Арбелоа, возглавляющего «Реал». «Сливочные» проиграли в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 1:2.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 69 очков за 30 встреч. На первой строчке находится «Барселона» (76).