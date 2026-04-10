Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с защитником Шлоттербеком

Немецкая «Боруссия» Дортмунд на официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником Нико Шлоттербеком.

«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Нико Шлоттербеком (26 лет) до 2031 года. Игрок сборной Германии подписал новое соглашение в эту пятницу», — написано в сообщении клуба.

«Я в восторге от того, что продлил контракт с «Боруссией». Я намеренно не спешил с этим решением, поскольку оно имеет для меня огромное значение. На протяжении всего процесса мы вели конструктивные переговоры, но тем не менее это не тот вопрос, который можно было уладить всего за одну-две недели. Руководство клуба представило мне чёткий и основательный план, и я прекрасно понимаю, что именно даёт мне этот клуб. Моя цель — завоёвывать титулы вместе с дортмундской «Боруссией», — сказал Шлоттербек.

26-летний Нико Шлоттербек выступает за «Боруссию» с 2022 года.

