Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» может подписать капитана «Спортинга» за € 40-50 млн — A Bola

«Манчестер Сити» проявляет интерес к опорному полузащитнику и капитану «Спортинга» Мортену Юльманну. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, на текущий момент между сторонами нет прямых переговоров, однако «горожане» осведомлены о некоторых условиях, выдвинутых «Спортингом» для переговоров по игроку. Несмотря на наличие пункта о выкупе за € 80 млн, руководство португальской команды готово вести переговоры о сумме в € 40-50 млн.

В нынешнем сезоне Юльманн принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

