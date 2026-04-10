Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Думаю, я не лучше Франка или Тудора». Де Дзерби высказался о переходе в «Тоттенхэм»

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о переходе в лондонскую команду, отметив, что не считает себя лучше уволенных из клуба Томаса Франка и Игора Тудора.

«Прежде всего я горжусь и рад быть здесь. Хочу поблагодарить Венкатешама и Ланге (спортивных директоров команды. – Прим. «Чемпионата»), потому что они вселяют в меня огромную уверенность. Теперь нужно работать и набирать очки. Я уверен в уровне игроков, потому что в прошлом я был очень близок к тому, чтобы привести многих из них в свои бывшие команды. Они работают очень хорошо. Думаю, я не лучше Томаса Франка или Игора Тудора, потому что считаю их очень хорошими тренерами. Я стараюсь привнести свой стиль, свой характер, свою личность и свою страсть, чтобы помочь игрокам показать свои качества — а у них их много — и затем достичь нашей цели, что сейчас является самым важным», – приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Тоттенхэма».

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 17-е место с 30 очками в 31 туре. Отрыв от зоны вылета в Чемпионшип составляет одно очко.

Материалы по теме
Самый термоядерный союз сезона — теперь в АПЛ
Самый термоядерный союз сезона — теперь в АПЛ
