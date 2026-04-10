Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Убедились?» Радимов обратился к болельщикам мадридского «Реала»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов обратился к болельщикам мадридского «Реала» после поражения «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» (1:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Послушайте, болельщики мадридского «Реала»! Помните, я вам рассказывал про ваш великий клуб. Вы говорили, вы защищали Хёйсена… чё, увидели, как его заменили? Каррерас… вы знаете, где он сейчас находится? В клинике! Вы на меня катили бочку, говорили: «Слышь, ты сам где играл? Каррерас — это игрок мадридского «Реала». Убедились? Осталась интрига: Каррерас выживет или нет после второй встречи с Майклом Олисе. Я думаю, он сейчас выкинет паспорт и скажет: «Меня не пустят», — сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ответный матч между командами состоится в среду, 15 апреля.

