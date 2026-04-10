«Убедились?» Радимов обратился к болельщикам мадридского «Реала»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов обратился к болельщикам мадридского «Реала» после поражения «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» (1:2).
«Послушайте, болельщики мадридского «Реала»! Помните, я вам рассказывал про ваш великий клуб. Вы говорили, вы защищали Хёйсена… чё, увидели, как его заменили? Каррерас… вы знаете, где он сейчас находится? В клинике! Вы на меня катили бочку, говорили: «Слышь, ты сам где играл? Каррерас — это игрок мадридского «Реала». Убедились? Осталась интрига: Каррерас выживет или нет после второй встречи с Майклом Олисе. Я думаю, он сейчас выкинет паспорт и скажет: «Меня не пустят», — сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»
Ответный матч между командами состоится в среду, 15 апреля.
- 10 апреля 2026
