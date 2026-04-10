ЭСК вынесла вердикт по трём решениям судьи Фролова в матче «Ахмат» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:1) Антона Фролова не назначать пенальти в ворота грозненской команды на 25-й минуте.

«Игрок «Ахмата» Брайан Мансилья не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Краснодара» Батчи в собственной штрафной площади. Мансилья играет в мяч. Контакт в ногах игроков ненаказуемый», — написано на сайте РФС.

Также ЭСК единогласно признала верным решение не назначать пенальти в ворота «Ахмата» на 90+5-й минуте.

Мотивировка: «Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой в собственной штрафной площади.

Ульянов разворачивается для движения по направлению к мячу. Контактное единоборство бок о бок является игровым».

ЭСК большинством голосов признала правильным вынесение второго предупреждения в матче игроку команды «Краснодар» Александру Черникову на 90+6-й минуте.

«Действия Александра Черникова в единоборстве за мяч с игроком «Ахмата» Максимом Самородовым квалифицируются как безрассудные.

Если учитывать скорость вступления в единоборство и факт того, что после игры в мяч контакт в голеностоп происходит шипами, у судьи имелись веские основания вынести предупреждение за безрассудное поведение».

