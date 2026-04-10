Кержаков оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ перед очной встречей

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге перед матчем между командами в рамках 24-го тура.

«Краснодар» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. Матч со «Спартаком» в кубке не убедил меня в том, что «Зенит» может показать чемпионский характер. Я думаю, что если «Краснодар» этот матч выиграет, то они выиграют чемпионат. Не вижу предпосылок, что они две игры отдадут. Но если победит «Зенит», то он станет чемпионом. У «Зенита» есть «аура Семака». Когда «Зенит» может серьёзно провалиться в случае поражения, то они выигрывают матчи вопреки, и здесь вполне вероятна такая ситуация», — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

После 23 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.