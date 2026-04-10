Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ перед очной встречей

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге перед матчем между командами в рамках 24-го тура.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. Матч со «Спартаком» в кубке не убедил меня в том, что «Зенит» может показать чемпионский характер. Я думаю, что если «Краснодар» этот матч выиграет, то они выиграют чемпионат. Не вижу предпосылок, что они две игры отдадут. Но если победит «Зенит», то он станет чемпионом. У «Зенита» есть «аура Семака». Когда «Зенит» может серьёзно провалиться в случае поражения, то они выигрывают матчи вопреки, и здесь вполне вероятна такая ситуация», — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

После 23 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
«Катастрофически не хватает движения». Радимов — о Дуране
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android