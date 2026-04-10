Роберто Де Дзерби ответил на вопрос, сможет ли «Тоттенхэм» не вылететь из АПЛ

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби ответил на вопрос, поможет ли он команде не вылететь из английской Премьер-лиги.

– Уверены ли вы, что сможете удержать команду в Премьер-лиге?

– Да. Я знал ещё до начала работы с ними, что они хорошие ребята. Болельщики должны быть довольны, потому что все игроки – хорошие ребята и страдают в этой сложной ситуации. Я хочу видеть это в игре, потому что в будние дни это проще. Думаю, атмосфера на поле изменилась. Я наблюдал за ними в начале своей работы на прошлой неделе, и теперь я определённо настроен более позитивно, – приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Тоттенхэма».

В турнирной таблице АПЛ «шпоры» занимают 17-е место с 30 очками в 31 туре. Отрыв от зоны вылета в Чемпионшип составляет одно очко.