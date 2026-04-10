Гвардиола объяснил, почему он «очень зол» на Бернарду Силву

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение полузащитника и капитана команды Бернарду Силвы покинуть её по окончании сезона.

«Я очень зол на Бернарду, потому что месяц назад я сказал ему: «Если ты примешь решение [об уходе], то ты должен первым сказать мне об этом», а он мне до сих пор ничего не сказал. Я в шутку сказал: «Дай знать мне, я этого заслуживаю», но он мне ничего не сказал, поэтому я не знаю, что происходит», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Бернарду Силва играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 450 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 76 голами и 77 результативными передачами.

Сколько зарабатывают футболисты: