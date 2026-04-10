Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Куда вы пацана?» Бубнов — о пенальти, не забитом Кондаковым в матче «Зенит» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о пенальти, не забитом полузащитником «Зенита» Даниилом Кондаковым в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Куда вы Кондакова посылаете пенальти бить, когда у вас есть Нино и ещё какой-то опытный игрок? Барриос, по-моему. Два человека ещё оставалось. Куда вы пацана? Пускай, если уж там совсем безвыходная ситуация будет… в конце концов, ещё и вратари хорошо бьют пенальти. А он ещё до этого в моменте не забил. Естественно, это ошибка Семака, это не ошибка Кондакова», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В послематчевой серии пенальти удар Кондакова отразил голкипер красно-белых Илья Помазун.

Материалы по теме
Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ перед очной встречей
