«Куда вы пацана?» Бубнов — о пенальти, не забитом Кондаковым в матче «Зенит» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о пенальти, не забитом полузащитником «Зенита» Даниилом Кондаковым в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

«Куда вы Кондакова посылаете пенальти бить, когда у вас есть Нино и ещё какой-то опытный игрок? Барриос, по-моему. Два человека ещё оставалось. Куда вы пацана? Пускай, если уж там совсем безвыходная ситуация будет… в конце концов, ещё и вратари хорошо бьют пенальти. А он ещё до этого в моменте не забил. Естественно, это ошибка Семака, это не ошибка Кондакова», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В послематчевой серии пенальти удар Кондакова отразил голкипер красно-белых Илья Помазун.