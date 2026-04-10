Флик объяснил, как судьи должны были действовать в матче «Барселоны» и «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ещё раз подчеркнул несправедливость судейства в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

Напомним, на 54-й минуте вратарь «матрасников» Хуан Муссо отдал пас защитнику Марку Пубилю, который находился в пределах вратарской площадки. Он остановил мяч рукой.

«Я думаю, что VAR вмешался [в эпизод] и увидел что-то неправильное. Он должен был сообщить судье и попросить его посмотреть эпизод. Именно подобного мне не хватало в этом матче. Это правда, что мы сыграли не лучшим образом, допустили несколько ошибок, но это [судейство] было спорным. На том этапе подобное решило исход игры.

Я не знаю, какого результата мы добьёмся, однако для меня и для команды хорошо, что клуб нас поддерживает, потому что это [судейство] было несправедливо. Ошибиться можно один раз, но не два», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

