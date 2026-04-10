Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Такие футболу не нужны». Бубнов рассказал, какое наказание назначил бы Евсееву за мат

«Такие футболу не нужны». Бубнов рассказал, какое наказание назначил бы Евсееву за мат
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какое наказание назначил бы главному тренеру махачкалинского «Динамо» Вадиму Евсееву за мат в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

«Если бы я был руководителем РФС, я бы дал ему 10 игр дисквалификации и 1 млн рублей штрафа. Нормальные тренеры такого никогда не сделают, и это ничем не грозит. А вот таким как Евсеев, Талалаев и другим это будет урок. Урок в том смысле, что ты такую дисквалификацию получишь, которая 100% не устроит руководство клуба. В следующий раз — пожизненная дисквалификация. Такие люди футболу не нужны, они плохо влияют не только на игроков, но и на молодёжь, престиж, имидж российского футбола», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после встречи. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение.

