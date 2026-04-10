Микель Артета ответил, насколько он верит в победу «Арсенала» в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, насколько он верит в победу своей команды в Лиге чемпионов. В первом матче 1/4 финала «пушкари» обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 1:0.

«Очень сильно, потому что я вижу их [футболистов] каждый день. Прежде всего – потенциал, который есть у нас как у клуба и как у команды, и наше стремление побеждать.

Мы понимаем, какая возможность перед нами открывается, и сделаем всё возможное, чтобы ею воспользоваться», – приводит слова Артеты BBC.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс».