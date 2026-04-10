Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета ответил, насколько он верит в победу «Арсенала» в Лиге чемпионов

Микель Артета ответил, насколько он верит в победу «Арсенала» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, насколько он верит в победу своей команды в Лиге чемпионов. В первом матче 1/4 финала «пушкари» обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 90+1'    

«Очень сильно, потому что я вижу их [футболистов] каждый день. Прежде всего – потенциал, который есть у нас как у клуба и как у команды, и наше стремление побеждать.

Мы понимаем, какая возможность перед нами открывается, и сделаем всё возможное, чтобы ею воспользоваться», – приводит слова Артеты BBC.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс».

Материалы по теме
У «Арсенала» — 0 моментов за 90 минут в 1/4 финала ЛЧ. Угадайте, кто выиграл. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android