Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Департамент судейства и инспектирования РФС поддержал отмену гола Дзюбы в матче с ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) поддержал отмену гола нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+5‑й минуте матча 23‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2). Главный судья встречи Владимир Москалёв отменил забитый мяч Дзюбы после видеопросмотра из-за нарушения на вратаре красно-синих Игоре Акинфееве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«После видеопросмотра арбитр верно отменил гол, забитый на 90+5‑й минуте. Находясь в площади ворот, Артём Дзюба («Акрон») в единоборстве за приближающийся мяч толкает рукой Игоря Акинфеева (ЦСКА), который выпрыгивал вверх с целью сыграть в мяч. VAR правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.

