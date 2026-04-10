Департамент судейства и инспектирования РФС поддержал отмену гола Дзюбы в матче с ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) поддержал отмену гола нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+5‑й минуте матча 23‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2). Главный судья встречи Владимир Москалёв отменил забитый мяч Дзюбы после видеопросмотра из-за нарушения на вратаре красно-синих Игоре Акинфееве.

«После видеопросмотра арбитр верно отменил гол, забитый на 90+5‑й минуте. Находясь в площади ворот, Артём Дзюба («Акрон») в единоборстве за приближающийся мяч толкает рукой Игоря Акинфеева (ЦСКА), который выпрыгивал вверх с целью сыграть в мяч. VAR правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.

