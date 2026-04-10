Диего Симеоне прокомментировал жалобу «Барселоны» в УЕФА по поводу судейства в матче ЛЧ
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал жалобу, поданную «Барселоной» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на судейство арбитра Иштвана Ковача в первом матче с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
«Я отношусь к этому с большим уважением. Мы живём в Мадриде, мы привыкли к подобным ситуациям. Для тех, кто понимает, всё очень просто, поэтому нас это совсем не беспокоит», — приводит слова Симеоне AS.
На 54-й минуте игры защитник мадридской команды Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр не отреагировал на эту ситуацию и не стал назначать пенальти.
