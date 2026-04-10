Диего Симеоне прокомментировал жалобу «Барселоны» в УЕФА по поводу судейства в матче ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал жалобу, поданную «Барселоной» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на судейство арбитра Иштвана Ковача в первом матче с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Я отношусь к этому с большим уважением. Мы живём в Мадриде, мы привыкли к подобным ситуациям. Для тех, кто понимает, всё очень просто, поэтому нас это совсем не беспокоит», — приводит слова Симеоне AS.

На 54-й минуте игры защитник мадридской команды Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр не отреагировал на эту ситуацию и не стал назначать пенальти.