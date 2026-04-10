ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Салах обратился к Робертсону. Оба футболиста покинут «Ливерпуль» по окончании сезона

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал несколько фотографий с защитником Эндрю Робертсоном, который в четверг, 9 апреля, объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Ранее Салах также проинформировал, что покинет стан мерсисайдцев летом.

«Эти фотографии, демонстрирующие нашу крепкую связь, заставили меня почти смириться с тем, что я ничего не скажу о твоём уходе. Для меня было честью быть твоим товарищем по команде и другом. Ты выиграл всё и уходишь как легенда. Уверен, мы ещё встретимся», — написал Салах на своей странице в социальной сети X.

Шотландский футболист играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период Робертсон принял участие в 373 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 69 результативными передачами.

