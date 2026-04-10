Экс-форвард «Зенита» Юри Алберто может стать футболистом сборной Италии — Meu Timao

Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто, играющий за «Коринтианс», может начать выступать за сборную Италии в цикле к чемпионату мира 2030 года. Окружение 25-летнего форварда с оптимизмом смотрит на эту возможность. Также растёт вероятность перехода Алберто в итальянский чемпионат летом. Об этом сообщает аккаунт Meu Timao на странице в социальной сети X.

Подчёркивается, футболист может выступать за другую национальную команду, поскольку за сборную Бразилии он сыграл в 2023 году, в одном товарищеском матче с Марокко не обладавшим статусом официального. В скором времени Алберто должен завершить процесс получения итальянского гражданства.

Нападающий являлся футболистом «Зенита» с января 2022 года по январь 2023 года. За этот период Алберто принял участие в 15 встречах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

