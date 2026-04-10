Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Росеньор подтвердил, что Энцо не сыграет с «Манчестер Сити», несмотря на извинения

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор рассказал, что полузащитник Энцо Фернандес не сыграет в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», несмотря на извинения футболиста. Встреча пройдёт в воскресенье, 12 апреля.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня было три или четыре действительно хороших разговора с Энцо. Он извинился передо мной и перед клубом. Мы разберёмся с этим после важной игры в воскресенье.

Это была серьёзная встреча по очень серьёзному вопросу. На каждом этапе я не ставлю под сомнение характер Энцо, его как личность. Я верю, что люди совершают ошибки. Но нельзя отменять наказание за ошибку. Я хочу, чтобы у Энцо после этого сложилась выдающаяся карьера», – приводит слова Росеньора ESPN.

Напомним, аргентинский полузащитник был отстранён от игр «Челси» после того, как он заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в мадридском «Реале».

В текущем сезоне Энцо Фернандес принял участие в 46 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android