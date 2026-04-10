Росеньор подтвердил, что Энцо не сыграет с «Манчестер Сити», несмотря на извинения

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор рассказал, что полузащитник Энцо Фернандес не сыграет в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», несмотря на извинения футболиста. Встреча пройдёт в воскресенье, 12 апреля.

«У меня было три или четыре действительно хороших разговора с Энцо. Он извинился передо мной и перед клубом. Мы разберёмся с этим после важной игры в воскресенье.

Это была серьёзная встреча по очень серьёзному вопросу. На каждом этапе я не ставлю под сомнение характер Энцо, его как личность. Я верю, что люди совершают ошибки. Но нельзя отменять наказание за ошибку. Я хочу, чтобы у Энцо после этого сложилась выдающаяся карьера», – приводит слова Росеньора ESPN.

Напомним, аргентинский полузащитник был отстранён от игр «Челси» после того, как он заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в мадридском «Реале».

В текущем сезоне Энцо Фернандес принял участие в 46 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами.