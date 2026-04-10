Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
«Челси» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью € 50 млн — Bild

«Челси» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью € 50 млн — Bild
«Челси» следит за полузащитником «Штутгарта» Ангело Штиллером. Футболист сборной Германии произвёл впечатление на лондонский клуб во время матча 16-го тура Бундеслиги, где «швабы» победили «Байер» со счётом 4:1. Об этом сообщает Bild.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 4
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Левелинг – 7'     0:2 Миттельштедт – 29'     0:3 Левелинг – 45'     0:4 Ундав – 45+2'     1:4 Гримальдо – 66'    

По информации источника, «Штутгарт» оценивает трансфер 25-летнего игрока примерно в € 50 млн. Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» обращался к полузащитнику с целью подписать его на заключительном этапе трансферного окна. После потенциального перехода Штиллера в АПЛ его зарплата может быть увеличена как минимум в два раза. На текущий момент она составляет € 4,5 млн в год.

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 44 встречах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

