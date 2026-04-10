Диего Симеоне рассказал, когда голкипер Облак вернётся в состав после травмы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, когда голкипер команды Ян Облак восстановится после травмы и вернётся в состав.

«Он пока не готов присоединиться к нам. Но очень хочет; мы хорошо с ним пообщались. Он очень важный игрок для команды, мы в нём нуждаемся. Надеемся, он будет готов присоединиться к команде во вторник», — приводит слова Симеоне AS.

Вратарь получил мышечное растяжение перед матчем 28-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0).

В нынешнем сезоне Облак сыграл за клуб 37 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 47 мячей, а также отметился одной результативной передачей.