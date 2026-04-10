«Интер» сообщил о травме Лаутаро Мартинеса

Пресс-служба миланского «Интера» сообщила о травме капитана и нападающего чёрно-синих Лаутаро Мартинеса.

«Сегодня Лаутаро Мартинес прошёл медицинское и инструментальное обследование в Институте Humanitas в Роццано. Обследования выявили лёгкое растяжение икроножной мышцы левой ноги. Состояние аргентинского нападающего будет повторно оценено в ближайшие дни», – сообщает официальный сайт миланского клуба.

Напомним, форвард «Интера» недавно восстановился от повреждения задней части голени, из-за которого не играл почти полтора месяца.

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка.