Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Локомотив» и «Краснодар» — лидеры РПЛ по созданным голевым моментам после 23 туров

Московский «Локомотив» и «Краснодар» являются лидерами Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 по созданным голевым моментам после 23 туров, сообщает официальный сайт лиги. Команды создали по 93 голевых момента в турнире.

В тройку лучших по данному показателю также входит московское «Динамо», у которого 85 голевых моментов. На четвёртом месте располагается московский «Спартак», а на пятом — санкт-петербургский «Зенит».

Лидеры РПЛ по созданным голевым моментам:

1. «Локомотив» — 93.
2. «Краснодар» — 93.
3. «Динамо» Москва — 85.
4. «Спартак» — 83.
5. «Зенит» — 82.

После 23 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу.

