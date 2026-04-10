«Локомотив» и «Краснодар» — лидеры РПЛ по созданным голевым моментам после 23 туров

Московский «Локомотив» и «Краснодар» являются лидерами Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 по созданным голевым моментам после 23 туров, сообщает официальный сайт лиги. Команды создали по 93 голевых момента в турнире.

В тройку лучших по данному показателю также входит московское «Динамо», у которого 85 голевых моментов. На четвёртом месте располагается московский «Спартак», а на пятом — санкт-петербургский «Зенит».

Лидеры РПЛ по созданным голевым моментам:

1. «Локомотив» — 93.

2. «Краснодар» — 93.

3. «Динамо» Москва — 85.

4. «Спартак» — 83.

5. «Зенит» — 82.

После 23 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу.