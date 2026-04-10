AS: «Атлетико» интересен Марк Берналь из «Барселоны», состоялись переговоры с агентом

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к 18-летнему опорному полузащитнику «Барселоны» Марку Берналю. Об этом сообщает AS.

По информации источника, директор «матрасников» Матеу Алемани провёл встречу в Махадахонде с одним из агентов воспитанника сине-гранатовых. В «Барселоне» ожидают уход некоторых игроков летом, в связи с чем «Атлетико» следит за ситуацией с Берналем.

В нынешнем сезоне Берналь принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

