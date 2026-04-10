Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Мбаппе сравнялся с Месси по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон

Мбаппе сравнялся с Месси по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2). Тем самым французский форвард сравнялся с бывшим игроком «Барселоны» Лионелем Месси по количеству голов в европейском турнире за один сезон.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мбаппе 14 мячей. Столько же было у Месси в сезоне-2011/2012. Рекорд турнира принадлежит Криштиану Роналду. В сезоне-2013/2014 в составе мадридского «Реала» португальский нападающий забил 17 голов.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео
