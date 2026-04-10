Мбаппе сравнялся с Месси по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2). Тем самым французский форвард сравнялся с бывшим игроком «Барселоны» Лионелем Месси по количеству голов в европейском турнире за один сезон.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мбаппе 14 мячей. Столько же было у Месси в сезоне-2011/2012. Рекорд турнира принадлежит Криштиану Роналду. В сезоне-2013/2014 в составе мадридского «Реала» португальский нападающий забил 17 голов.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».