Генич назвал фаворита матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Известный спортивный комментатор Константин Генич оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Непонятно, чем закончится, потому что непонятно, по какому сценарию может пойти эта игра. И непонятно, каким мы увидим «Зенит». «Зенит» играет дома, плюс он на большие матчи всегда в целом настраивается добротно, и у него есть исполнители, которые могут сделать разницу. Сложно… 51 на 49, потому что «Зенит» играет дома», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

После 23 встреч в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.