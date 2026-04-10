Глушаков: если бы не Максименко, то «Спартак» вылетел бы в Первую лигу

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о проходе красно-белыми «Зенита» во втором этапе Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 пен.). Перед серией пенальти вратаря Александра Максименко заменили на голкипера Илью Помазуна.

«В любом случае победы всегда укрепляют иммунитет команды, все на позитиве после прохода «Зенита», но это осталось в истории, ребята понимают, что нужно двигаться дальше. «Ростову» же нужны очки, хорошая живая команда, так что нас ожидает интересный матч, там всегда сложно играть.

Что касается важности Романа Зобнина для «Спартака», то это один из опытных игроков команды, один из того чемпионского состава, знает вкус побед. Мы его молодым учили ещё, передали небольшой опыт (смеётся). Хорошо, что он играет, но неясно, хватит ли его на две игры подряд с точки зрения физики. Возраст всё-таки уже подходит потихоньку. А так, да, хорошо сыграл с «Зенитом», неплохо выглядит.

Если говорить о Пабло Солари, то пока он, если честно, не впечатляет. Игрок и игрок, не сказал бы, что на нём строится игра, как раньше на Квинси Промесе. Для меня этот футболист как буря в стакане — много сумбура. Это не Кристофер Мартинс, если так сравнить, Солари старается, но не ключевой игрок «Спартака». Сыграет ли он с «Ростовом» — виднее тренеру.

Что касается вратарской линии, то мне кажется, что не нужно вводить дискомфорт в команду, рушить победное настроение. Максименко хорошо сыграл с «Зенитом». Сколько бы про него ни говорили, всё передаётся от нападающих, кто-то не забивает, кто-то пенальти «привозит», а если вратарь ошибается — сразу гол. Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Когда какие-то негативные моменты, то вся страна начинает говорить. Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то «Спартак» вылетел бы в Первую лигу. Максименко ростовский, думаю, что с учётом этого нет смысла его менять, чтобы не вводить дисбаланс», — приводит слова Глушакова ТАСС.

