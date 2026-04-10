«Барселона» может побороться с «Реалом» за покупку Олисе летом — indykaila

«Барселона» и мадридский «Реал» являются большими поклонниками крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе. Оба испанских гранда могут побороться за подписание французского вингера грядущим летом. Об этом сообщает indykaila News на странице в социальной сети X.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил о готовности «Королевского клуба» заплатить € 160-165 млн за трансфер Олисе. Подчёркивалось, что «Бавария» не намерена продавать 24-летнего вингера даже за € 200 млн.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

