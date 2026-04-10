Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Эндрю Робертсон может перейти в «Тоттенхэм» при выполнении одного условия — The Athletic

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может перейти в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

«Тоттенхэм» является главным претендентом на 32-летнего защитника. «Шпоры» прорабатывали сделку ещё в период зимнего трансферного окна. При этом переход может состояться только в том случае, если команда из Лондона сохранит место в английской Премьер-лиге.

В четверг, 9 апреля, «Ливерпуль» объявил об уходе футболиста из клуба по окончании сезона.

Шотландский защитник играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период Робертсон принял участие в 373 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 69 результативными передачами.

