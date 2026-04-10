Бруну рассказал о диалоге с Бекхэмом после того, как хавбек побил рекорд «МЮ» по ассистам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о разговоре с экс-футболистом «красных дьяволов» Дэвидом Бекхэмом после того, как португалец побил его рекорд по количеству голевых передач за сезон в «МЮ».

«Видеть своё имя в этом списке — это здорово, фантастика. Это огромное и очень приятное чувство, но это мало что меняет в плане того, чего я хочу.

Ассисты появились сами собой, и я думаю, что мой подход к созданию моментов всегда был таким же, не только в этом году, однако сейчас все настроены более позитивно, все забивают больше голов, в том числе и команда. Таким образом, получается, что если я буду создавать больше моментов, то получу больше голевых передач, потому что они забивают мячи.

В конце концов, результативная передача происходит только в том случае, если удар выполнен качественно. Иногда можно сделать пас на пять метров, очень легко, и кто-то может отправить мяч в верхний угол. Иногда нужно сделать более точный пас, чтобы кто-то смог забить в пустые ворота.

Я очень благодарен за то, что моё имя стоит в одном ряду с именами других игроков, и, конечно же, вы упомянули Дэвида Бекхэма. Для меня это огромная привилегия — быть причастным к чему-то, связанному с его именем. У меня была возможность поговорить с ним. Он написал мне личное сообщение, и я, конечно же, был очень благодарен за это, потому что, вероятно, все мои сверстники видели его игру, равнялись на него и пытались повторить всё, что он делал на поле», – приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».